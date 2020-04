Italia e Svizzera sono in costante contatto in questo momento di crisi dovuto all'epidemia di coronavirus. Lo scrive in un tweet il ministro degli esteri di Roma, Luigi Di Maio.

Di Maio ringrazia il consigliere federale Ignazio Cassis "per la solidarietà". Cassis, scrive Di Maio, "Mi ha appena comunicato che il governo svizzero invierà in Italia materiale sanitario e si è reso disponibile a ricevere nei loro ospedali anche pazienti italiani".

