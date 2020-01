Il coronavirus potrebbe essere arrivato ora anche in Svizzera: due persone rientrate da poco dalla Cina sono state poste in quarantena all'ospedale Triemli a Zurigo.

Due persone che mostrano segni di infezione in seguito a un soggiorno in Cina sono attualmente sottoposte a esami all'ospedale cittadino Triemli, ha detto a Keystone-ATS la responsabile della comunicazione Maria Rodriquez, confermando un'informazione in tal senso di 20 Minuten-Online.

Entrambe le persone sono al momento in quarantena in quanto, tra gli altri agenti patogeni, la causa dei loro sintomi potrebbe essere anche il coronavirus.

Il Triemli ha esperienza nel trattare con pazienti che potrebbero essere portatori di un nuovo agente patogeno, scrive l'ospedale in una dichiarazione. E non ci sono rischi per gli altri pazienti o per per il personale ospedaliero.

I campioni vengono ora sottoposti a un test specifico presso il Centro nazionale di riferimento per le infezioni virali emergenti (CRIVE) di Ginevra. Secondo le informazioni fornite dall'ente responsabile dell'esame dei campioni, i risultati dei test sono disponibili dopo otto ore al massimo.

