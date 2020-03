Quella presentata oggi dal Consiglio federale è la risposta giusta alla drammatica situazione che stanno vivendo molte aziende.

È quanto afferma in una nota economiesuisse, che sottolinea come il fatto di non aver annunciato un confinamento generalizzato della popolazione sia importante quanto lo stesso pacchetto di aiuti.

L'organizzazione chiede il sostegno di tutti. "L'economia non deve essere completamente ferma. La Svizzera ha bisogno di un tessuto economico efficiente. Solo allora sarà possibile tornare alla normalità in un breve lasso di tempo, una volta superata la crisi, e sarà possibile garantire posti di lavoro e salari ai dipendenti."

Naturalmente le imprese devono garantire che le necessarie misure di protezione comunicate dalle autorità siano rigorosamente rispettate e attuate, ricorda. Per economiesuisse è infine importante che il governo pianifichi rapidamente un ritorno alla normalità dopo il 19 aprile. "È l'unico modo per ridurre al minimo il rischio di ulteriori danni economici".

