Il Politecnico federale di Losanna (EPFL) sospende tutti i corsi che coinvolgono più di 150 persone a causa del coronavirus. Questi saranno dispensati online da domani fino al 19 aprile, alla fine delle vacanze di Pasqua. La misura riguarda oltre 5.000 studenti.

La decisione fa parte degli sforzi adottati dal politecnico "per rallentare la diffusione della malattia nella società", ha detto la portavoce dell'EPFL Corinne Feuz a Keystone-ATS, confermando le informazioni di diversi media.

In pratica, i professori registreranno le loro lezioni, che saranno poi disponibili un po' più tardi, nel giorno in cui il corso dovrebbe normalmente svolgersi. Un forum di discussione permetterà agli studenti di porre domande.

I corsi rimarranno online per 30 giorni, ha detto l'EPFL. La misura riguarda esattamente 5118 studenti in 71 materie, la maggior parte dei quali a livello bachelor. Il politecnico vodese, in totale, conta circa 11.000 studenti provenienti da 120 paesi diversi.

Neuer Inhalt Horizontal Line