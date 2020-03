Le autorità grigionesi non hanno per ora adottato nessuna restrizioni alla circolazione di merci e passeggeri, soprattutto per quanto riguarda i pendolari frontalieri. Lo indica il governo grigionese in una nota diffusa in serata.

Coira valuta costantemente la situazione in collaborazione con le autorità ticinesi e quelle federali.

"Le autorità grigionesi hanno preso atto del decreto emanato dal governo italiano durante la notte", si legge nella nota. Gli organi competenti sono "in stretto contatto con la Confederazione, la Ferrovia retica (RhB), il Cantone Ticino e il corpo delle guardie di confine per chiarire eventuali effetti del decreto italiano sui Grigioni e sulle regioni di confine".

Nella nota si ribadisce che "l'Ufficio federale della sanità pubblica UFSP è responsabile del coordinamento delle misure contro il coronavirus tra la Svizzera e l'Italia". La situazione nell'Italia settentrionale e le eventuali misure necessarie vengono costantemente rivalutate dalle autorità, che informano regolarmente i comuni.

