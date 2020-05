Nei canton Grigioni il tracciamento dei contagi da coronavirus è ricominciato lunedì. Le persone malate o poste in quarantena saranno seguite da uno speciale gruppo dell'Ufficio dell'igiene pubblica o dai medici di famiglia, spiega un comunicato odierno.

Conformemente alle direttive della Confederazione, le persone che presentano sintomi di coronavirus vengono sottoposte a test e, in caso di esito positivo, vengono poste in isolamento. Il COVID Care Team dell'Ufficio di igiene si occupa di rintracciare le persone che sono entrate in contatto con il malato e ordina la quarantena.

Il team o i medici di famiglia si incaricano di contattare telefonicamente quasi quotidianamente i malati e le persone in quarantena per aggiornamenti sul loro stato di salute e per individuare la fonte del contagio. In alternativa i pazienti potranno optare per la "COVID Care App Graubünden". L'applicazione registra quotidianamente i dati relativi alla salute e li trasmette all'Ufficio dell'igiene pubblica dei Grigioni: non dispone invece di una funzione di tracciamento.

Il software è in fase di sperimentazione dall'11 maggio e sarà implementato lunedì prossimo, precisa ancora il comunicato. A questo scopo sono stati investiti 50'000 franchi a cui si aggiungono altri 6'000 franchi al mese per l'attività operativa.

Le autorità cantonali segnalano inoltre che è possibile, su base volontaria, utilizzare anche l'app Swiss PT della Confederazione che permette di rilevare se due smartphone si trovano per più di 15 minuti a meno di due metri di distanza e registrare il dato. Se una persona risulta positiva può così informare tutti i suoi contatti "a rischio".

Il comunicato delle autorità cantonali precisa che "l'app serve esclusivamente a contenere il nuovo coronavirus. Non vengono raccolti dati personali o sugli spostamenti degli utenti. Inoltre i dati che riguardano i contatti descritti non vengono salvati in modo centralizzato". Il Cantone dei Grigioni si è messo a disposizione per test con questa applicazione nella fase pilota, destinata a un numero limitato di utenti.

