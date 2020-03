Cancellati i mondiali di Hockey in Svizzera.

Rien ne va plus neppure per i Campionati del mondo di hockey su ghiaccio in Svizzera che si sarebbero dovuti tenere dall'8 al 24 maggio a Losanna e Zurigo.

L'International Ice Hockey Federation (IIHF) ha infatti deciso di cancellare l'evento. Lo si legge sul sito della Federazione.

La decisione è stata presa a causa della pandemia di coronavirus (COVID-19) in corso. Date le circostanze attuali e "in seguito a discussioni con diverse parti interessate, il Consiglio IIHF ha stabilito che i Campionati mondiali non potranno avere luogo".

"Questa è una dura realtà da affrontare per la famiglia internazionale dell'hockey su ghiaccio, ma che dobbiamo accettare", ha dichiarato il presidente dell'IIH René Fasel, citato sul sito.

Neuer Inhalt Horizontal Line