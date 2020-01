Le due persone rientrate dalla Cina e poste in quarantena all'ospedale Triemli di Zurigo (nella foto) non hanno il coronavirus.

Allarme cessato all'ospedale Triemli di Zurigo: le due persone rientrate da poco dalla Cina e poste in quarantena non hanno il coronavirus. Lo ha indicato il nosocomio in una nota.

Entrambi presentavano sintomi sospetti ma i test sono risultati negativi, ha spiegato la clinica. I due pazienti stanno bene.

I campioni da analizzare erano stati inviati al Centro nazionale di riferimento per le infezioni virali emergenti (CRIVE) di Ginevra. Già ieri, visto lo stato dei due ricoverati, il nosocomio aveva sottolineato che il sospetto di infezione era molto debole.

