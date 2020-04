Il francobollo singolo costa cinque franchi ed è disponibile in fogli da dieci per la somma di 50 franchi.

La Posta emette un francobollo speciale in relazione con l'epidemia da coronavirus.

L'incasso sarà devoluto per metà alla Catena della Solidarietà e per l'altro 50% alla Croce Rossa Svizzera, che lo distribuiranno a persone con bisogni urgenti dovuti alla malattia Covid-19.

Il francobollo singolo costa cinque franchi ed è disponibile in fogli da dieci per la somma di 50 franchi. Da parte sua, la Posta si assume i costi dell'effettivo valore facciale del francobollo di un franco (posta A). "Ciò significa che l'acquirente dona 50 franchi alla Catena della Solidarietà e alla Croce Rossa Svizzera, e la Posta gli regala per questo dieci francobolli", indica una nota diramata oggi dal gigante giallo.

Il francobollo porta il testo "COVID-19 Solidarietà", declinato nelle quattro lingue nazionali. Per l'ex regia federale si tratta da un lato di celebrare la solidarietà attualmente vissuta dalla popolazione e dall'altro di testimoniare solidarietà a coloro che vivono sofferenza e necessità impellenti.

