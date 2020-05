Il presidente della Federazione dei medici svizzeri (FMH), Jürg Schlup, chiede maggiori scorte obbligatorie in Svizzera in materia sanitaria. "L'approvvigionamento di farmaci, dispositivi di protezione, ma anche vaccini è un grosso problema", ha detto.

Facendo riferimento alle carenze di materiale sanitario emerse durante la crisi del coronavirus, Schlup, in un'intervista pubblicata oggi dal Blick, ritiene che bisogna nuovamente produrli in Svizzera e in Europa

Il presidente della FMH critica anche "l'enorme" onere amministrativo che l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) impone alla sua professione. L'UFSP non propone formulari che si possono compitale interamente online, afferma. "Dobbiamo richiederli sul sito internet e questi vengono inviati via e-mail dopo quindici minuti. A quel momento siamo però già con il paziente seguente".

L'Ufficio federale di statistica offre invece "formulari online, che si possono riempire direttamente. E sono compilati senza problemi da tutti i dottori", fa notare Schlup.

