A Bienne sono state introdotte misure preventive per una cinquantina di ragazzi in una scuola (foto d'archivio)

Il coronavirus raggiunge anche il canton Friburgo: un uomo sulla trentina del distretto della Gruyère è risultato positivo ai test. Nel frattempo a Bienne due classi della Scuola tecnica superiore di Bienne (BE) e i loro insegnanti sono stati posti in quarantena.

L'uomo - che si trova in isolamento all'ospedale cantonale di Friburgo - è probabilmente stato infettato durante un viaggio in Lombardia, precisa in una nota il Dipartimento della sanità e degli affari sociali friburghese. Nove persone con cui l'individuo è stato a contatto sono state poste in quarantena, aggiunge il comunicato. Il decorso della malattia viene indicato come "positivo".

Il periodo di isolamento a Bienne durerà fino al prossimo 12 marzo compreso e interessa 45 studenti e nove insegnanti del liceo tecnico, precisa un comunicato delle autorità. Tutte le 54 persone interessate sono state contattate e istruite, così come i genitori degli allievi che riceveranno un materiale informativo completo.

Le lezioni nelle altre classi proseguiranno come previsto. La misura non riguarda l'intera scuola poiché la sola presenza nell'edificio non è considerato "stretto contatto", sottolineano le autorità. Gli altri studenti della scuola sono tuttavia stati invitati a prestare la massima attenzione agli eventuali sintomi che si dovessero manifestare nelle prossime due settimane.

Tra i contatti avuti dalla giovane ci sono anche persone provenienti da altri cantoni, che le autorità hanno proceduto ad informare.

