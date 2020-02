C'è un primo caso di coronavirus (Covid-19) confermato in Svizzera. Stando al Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) il paziente è in Ticino. L'Ufficio federale della sanità (UFSP) ha annunciato una conferenza stampa a Berna alle 17.00

Ieri il consigliere federale Alain Berset aveva presentato una serie di misure supplementari per far fronte all'epidemia in Italia. In particolare maggiore informazione, prontezza operativa e ulteriori esami.

Aveva precisato che erano stati effettuati accertamenti su circa 300 casi sospetti e che alcune decine di persone erano in quarantena preventivamente. I test saranno intensificati, aveva annunciato, in particolare negli ospedali ticinesi, con la possibilità di eseguire gli esami direttamente, senza passare dal laboratorio di Ginevra finora attivo nella crisi.

Il ministro della sanità aveva sottolineato che la Svizzera è preparata ad affrontare l'arrivo del virus e aveva lodato la cooperazione fra cantoni e Confederazione. Il Consiglio federale segue la situazione passo a passo e riceve informazioni dal sistema europeo di allerta precoce.

Oggi Berset si trova a Roma per una conferenza che riunisce i ministri della sanità di Italia, Francia, Germania, Austria e Slovenia.

Neuer Inhalt Horizontal Line