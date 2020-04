Riaprono alcuni valichi di frontiera in Ticino: da domani sarà nuovamente agibile quello di Dirinella, mentre lunedì si aggiungerà quello di Brusata di Novazzano (Bizzarone).

Lo ha annunciato in serata l'Amministrazione federale delle dogane (AFD), precisando che gli orari saranno 05.00-09.00 e 16.00-20.00 per entrambi.

La decisione, spiega l'AFD, è stata presa "a seguito di un'analisi dei flussi di traffico e d'intesa con le autorità partner cantonali e italiane". L'ingresso nella Confederazione rimane consentito solo ai cittadini elvetici, a chi è in possesso di un permesso di soggiorno in Svizzera, ai frontalieri come pure alle persone che devono entrare per motivi professionali. Possono varcare il confine anche coloro che si trovano in una situazione di assoluta necessità.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Raggiungeteci su Instagram