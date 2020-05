I due giganti della farmaceutica Roche e Gilead uniscono le forze e i loro potenti mezzi nella lotta al coronavirus.

I laboratori della multinazionale basilese e di quella californiana valuteranno una combinazione dei rispettivi farmaci per curare i pazienti affetti da gravi polmoniti.

Lo studio, denominato Remdacta, inizierà a giugno e coinvolgerà 450 malati in Europa, negli Usa e in Canada, si legge in un comunicato odierno. Verranno abbinati il preparato Actemra/RoActemra, già commercializzato dal gruppo elvetico, e il remdesivir sperimentale dell'azienda statunitense.

Roche ricorda che parallelamente, oltre al trattamento standard, sta conducendo una valutazione clinica avanzata, chiamata Covacta, del suo farmaco sui pazienti ospedalizzati con una forma grave di Covid-19.

