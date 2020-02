Allarme rientrato per una persona arrivata stamane all'aeroporto di Zurigo con un sospetto contagio da coronavirus. Si tratta di una normale influenza stagionale, ha fatto sapere nel giro di quasi quattro ore l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

La persona con i sintomi che hanno destato sospetti è arrivata sul volo LX015 di Swiss proveniente da New York ed atterrato a Kloten (ZH) alle 10.17. A bordo c'erano 121 passeggeri e 13 membri dell'equipaggio, ha fatto sapere nel pomeriggio la compagnia Swiss.

All'aeroporto zurighese è stato attivato il piano anti-pandemia. L'aereo, un Airbus A330, è stato portato su un apposito spiazzo di sosta per i controlli del caso. La persona con i sintomi influenzali "fa parte del personale di cabina di Swiss, ma non era in servizio su quel volo".

L'uomo o la donna - per motivi di privacy la compagnia aerea non ha fornito precisazioni - è stata isolata dagli altri passeggeri e condotta in ospedale per controlli. Anche alcuni passeggeri che durante il volo si trovavano nelle immediate vicinanze sono stati sottoposti a controlli medici.

Verso le 12.30 Swiss ha reso noto che la maggior parte dei passeggeri ha potuto lasciare l'aereo per imbarcarsi su altri voli o raggiungere la propria abitazione in Svizzera. Alle 14.00 l'annuncio del rientrato allarme da parte dell'UFSP: la persona con i sintomi che hanno destato sospetti sta a sua volta rientrando a casa dopo che è stata diagnosticata una normale "influenza stagionale".

