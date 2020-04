Un apparecchio in grado di "annusare" la presenza del coronavirus nell'aria in pochi minuti.

È quanto riesce a fare un sensore, ancora in fase sperimentale, sviluppato da ricercatori del Politecnico federale di Zurigo, del locale ospedale universitario e dell'Empa, il Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca di Dübendorf (ZH).

Questo sensore, in futuro, potrebbe essere installato in luoghi come le stazioni ferroviarie oppure gli ospedali per rintracciare per tempo la presenza del virus.

Il sensore è composto di nanoisole in oro sulle quali trovano posto recettori artificiali di DNA in grado di riconoscere il patrimonio genetico del SARS-CoV-2, si legge in una nota odierna dell'Empa.

In laboratorio, il sensore è stato capace di riconoscere in pochi minuti un virus imparentato col Covid-19, ossia il SARS-CoV, una variante del virus responsabile dell'epidemia di Sars del 2003.

Il sensore, mettono però in guardia i ricercatori, non è ancora pronto per essere impiegato su vasta scala. Sono infatti ancora necessari vari perfezionamenti prima che possa essere installato in luoghi affollati, come una stazione ferroviaria oppure l'apparecchio di aerazione di un ospedale. Un simile aggeggio - che potrebbe essere sviluppato per altri tipi di virus - potrebbe aiutare a prevenire l'insorgere di epidemie.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Raggiungeteci su Instagram