Il traffico per le festività pasquali in direzione sud è limitato. Secondo Viasuisse, stamattina non si sono formati ingorghi al portale nord del San Gottardo.

"La gente sembra rispettare l'appello delle autorità di non recarsi in Ticino, cantone particolarmente colpito dalla pandemia di Coronavirus", ha dichiarato una portavoce di Viasuisse raggiunta dall'agenzia Keystone-ATS. Già ieri, giovedì, non vi erano ingorghi al Gottardo.

Stando a quanto indicato da Viasuisse, non ci sono strade bloccate al traffico. I passi alpini sono ancora però chiusi per la stagione invernale.

La polizia cantonale urana ha allestito un posto di blocco al portale sud (Wassen, UR), dove i viaggiatori sono informati sulla situazione della pandemia in Ticino dissuadendo gli automobilisti dal proseguire il viaggio.

