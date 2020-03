Le FFS hanno limitato l'offerta da e verso l'Italia a causa delle conseguenze legate al coronavirus. Da ieri i treni diretti tra la Svizzera e Venezia fermano a Milano. Ulteriori adeguamenti sono previsti da domani.

A fronte delle restrizioni - definite "draconiane" dalle FFS - poste dalle autorità e al massiccio calo della domanda, Trenitalia ha chiesto alle FFS di ridurre o accorciare singoli collegamenti dei treni EC per Milano e Venezia gestiti in collaborazione.

I due treni che da Zurigo e Ginevra circolano fino a Venezia via Milano, da ieri terminano la corsa nel capoluogo lombardo. Da giovedì le Ferrovie taglieranno anche altri collegamenti nel traffico tra la Svizzera e l'Italia. Questi treni circoleranno solo sulla sezione di tratta svizzera, vale a dire fino a Chiasso o a Briga.

Sull'asse del San Gottardo questo riguarda tre delle nove coppie EC totali (Zurigo partenza 7.10, 11.10 e 15.10 e Milano 11.10, 15.10 e 19.10), che circoleranno solo tra Chiasso e Zurigo. Sull'asse del Sempione le misure interessano due delle sette coppie di treni (Ginevra partenza 5.39 e Basilea FFS 12.31, nonché Milano 7.20 e 17.20), che circoleranno solo rispettivamente tra Ginevra e Briga e tra Basilea e Briga.

Piccoli valichi chiusi

In Ticino, con effetto immediato, il traffico proveniente dall'Italia sarà convogliato verso i valichi più importanti. In nove piccole dogane, le barriere saranno chiuse, ha annunciato l'Amministrazione federale delle dogane (AFD) in una conferenza stampa a Berna.

Stando alle autorità, questa misura permette alla Svizzera di svolgere al meglio il suo compito di monitoraggio a seguito dei decreti italiani dell'8 e 9 marzo 2020, dovuti al coronavirus. I valichi chiusi sono quelli di Pedrinate, Ponte Faloppia, Novazzano Marcetto, San Pietro di Stabio, Ligornetto Cantinetta, Arzo, Ponte Cremenaga, Cassinone e Indemini.

Christian Bock, direttore dell'AFD, ha spiegato ai media che al confine con l'Italia vengono controllate le persone in entrata, chiedendo il motivo del loro viaggio in Svizzera. Se la trasferta è effettuata per ragioni non lavorative, alle persone viene suggerito di tornare in Italia, ma non sussiste alcun obbligo poiché al momento manca una base legale.

Proteggere persone vulnerabili

Patrick Mathys, responsabile della sezione di crisi e della collaborazione internazionale presso l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), ha dal canto suo sottolineato che vanno protette in particolare le persone vulnerabili. Le regole igieniche, ha affermato, sono molto importanti. In caso di sintomi le persone non a rischio non devono correre dal medico e, anzi, provvedere ad un'auto isolamento a casa. Se la situazione dovesse peggiorare, possono consultare il medico in primo luogo per telefono.

Un'auto quarantena di cinque giorni è consigliata anche se si è entrati in contatto con un malato confermato di coronavirus. La chiusura delle scuole al momento non è invece un tema, poiché i bambini sono molto meno colpiti dal virus e in modo lieve, ha spiegato Mathys. Inoltre, chiudendo le scuole, si rischia un maggiore mescolamento delle generazioni, fatto che potrebbe mettere in pericolo i nonni di questi bambini.

