FFS e AutoPostale aumenteranno progressivamente l'offerta in concomitanza con le riaperture decise dal Consiglio federale

In netta diminuzione dall'inizio della crisi del coronavirus, l'offerta delle aziende dei trasporti pubblici parastatali - FFS e AutoPostale - aumenterà gradualmente nelle prossime settimane seguendo il calendario proposto dal Consiglio federale.

Lo indica sulla sua pagina internet l'Ufficio federale dei trasporti (UFT).

I primi adeguamenti avverranno la prossima settimana in concomitanza con la riapertura dei saloni di parrucchieri, delle aziende di giardinaggio e dei centri di bricolage. Le Ferrovie federali e la Posta stanno elaborando delle misure di protezione per il personale e i viaggiatori.

Dall'11 maggio, giorno in cui riapriranno le scuole obbligatorie e tutti i negozi, interverrà, stando all'UFT, "un secondo e più ampio" adeguamento con un'ulteriore potenziamento dell'offerta.

Per il momento FFS e AutoPostale non forniscono precisioni sulla cadenza delle corse. Ma le due imprese, con il sostegno dell'UFT, vigileranno affinché i provvedimenti vengano attuati in modo armonizzato e coordinato a livello nazionale. Quando la pianificazione sarà terminata, daranno informazioni più precise.

L'UFT ricorda che le misure di distanza sociale e di igiene rimangono attuali e manterranno anche in futuro la loro importanza. Le persone a rischio devono continuare a restare a casa. I provvedimenti e le raccomandazioni dell'Ufficio federale della sanità pubblica valgono pure per l'uso dei trasporti pubblici.

