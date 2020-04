La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga, ha invitato i rappresentanti del settore turistico, messo a dura prova dalla pandemia di coronavirus, a un grande vertice.

Obiettivo è immaginare come organizzare le vacanze estive in Svizzera senza dimenticare la protezione della salute.

L'incontro - al quale parteciperanno anche i consiglieri federali Guy Parmelin e Alain Berset - si terrà domenica a Berna, ha indicato oggi il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC).

In vista delle vacanze estive e autunnali, è importante mostrare sia alla popolazione elvetica che al settore turistico prospettive e opportunità in Svizzera, precisa il DATEC. Il tutto, mantenendo alto il livello di guardia per quanto riguarda il Covid-19.

Il vertice dovrebbe chiarire le aspettative reciproche e facilitare la coordinazione per quanto riguarda le offerte del settore. L'obiettivo è anche posizionare la Svizzera come meta di vacanza.

