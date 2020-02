Un aereo di Swiss fermato all'aeroporto di Zurigo per caso sospetto di coronavirus (foto simbolica).

Una persona con i sintomi di un sospetto contagio da coronavirus è atterrata stamane all'aeroporto di Zurigo su un volo Swiss proveniente da New York. L'aeroporto ha attivato il piano anti-pandemia.

Il velivolo è stato fermato per ulteriori indagini. I passeggeri non sono autorizzati a lasciare l'aereo. L'aereo in questione è un Airbus A330 atterrato a Zurigo alle 10.17, ha dichiarato il portavoce di Swiss Florian Flämig, confermando notizie dei media online.

La persona con i sintomi sospetti è un membro del personale di cabina di Swiss che non era in servizio su quel volo, ha precisato il portavoce. Gli altri passeggeri del volo sono stati sottoposti a controlli medici, di cui non si conoscono ancora i risultati. Il velivolo è stato fermato su un apposito spiazzo di sosta.

