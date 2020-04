Il Governo grigionese corre in aiuto delle vittime di violenza coniugale con la diffusione del coronavirus, scandendo questi slogan: "Apri gli occhi", "Abbi coraggio!", "Prima accade, meglio è".

In una nota odierna le autorità retiche spiegano che la situazione attuale caratterizzata dall'implementazione delle misure volte ad arginare la diffusione della pandemia, l'incertezza e le ristrettezze di spazio nella propria abitazione, possono portare a conflitti nei rapporti di coppia e in famiglia e quindi a un aumento degli episodi di violenza domestica.

I diversi servizi che offrono aiuto e sostegno, protezione e consulenza nei Grigioni, si ricorda, continuano a essere a disposizione delle persone interessate. In caso di denuncia la polizia offre immediatamente protezione e aiuto.

L'aiuto alle vittime, si precisa, offre sostegno a donne, uomini, bambini e adolescenti vittime di violenze, anche in ambito giuridico. A donne e bambini che non sono più sicuri a casa loro vengono messe a disposizione strutture di accoglienza.

"La violenza domestica ha molti volti"

Le autorità ricordano che la violenza domestica è un fenomeno complesso, che può assumere svariate forme e non conosce frontiere: né geografiche, né culturali o sociali. Essa comprende tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica, che si manifestano all'interno della famiglia o dell'economia domestica, tra attuali coniugi o ex partner.

La violenza domestica può manifestarsi infatti in caso di separazione anche se il partner non ha più lo stesso domicilio della vittima. In altri casi possono emergere episodi di violenza sui figli oppure su persone anziane.

