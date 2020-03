Il Comitato dell'OSE si riunirà il 12 e 13 marzo via Skype (per i delegati provenienti dall'estero).

Venerdì scorso il Consiglio federale ha deciso di vietare tutte le manifestazioni con più di 1000 partecipanti in Svizzera a causa della diffusione del coronavirus. Per le manifestazioni pubbliche o private con meno di 1000 partecipanti - compresa la riunione del Consiglio degli svizzeri all'estero - gli organizzatori devono valutare i rischi insieme alle autorità.

Il divieto del governo di organizzare grandi eventi a causa della diffusione del coronavirus in Svizzera ha conseguenze anche per il Consiglio degli svizzeri all'estero. Dopo una valutazione dei rischi con le autorità, la sua riunione annuale è stata annullata.

Conselho do Suíços do Estrangeiro cancela reunião em Berna

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Il Consiglio degli svizzeri all'estero annulla la sua riunione a Berna Peter Siegenthaler 02 marzo 2020 - 13:00 Il divieto del governo di organizzare grandi eventi a causa della diffusione del coronavirus in Svizzera ha conseguenze anche per il Consiglio degli svizzeri all'estero. Dopo una valutazione dei rischi con le autorità, la sua riunione annuale è stata annullata. Il Consiglio degli svizzeri all'estero, che rappresenta gli interessi dei connazionali espatriati nei confronti delle autorità e dell'opinione pubblica, avrebbe voluto tenere la sua riunione annuale a Berna il 14 marzo 2020. L’incontro dei membri del “parlamento” della Quinta Svizzera è stata cancellata. Venerdì scorso il Consiglio federale ha deciso di vietare tutte le manifestazioni con più di 1000 partecipanti in Svizzera a causa della diffusione del coronavirus. Per le manifestazioni pubbliche o private con meno di 1000 partecipanti - compresa la riunione del Consiglio degli svizzeri all'estero - gli organizzatori devono valutare i rischi insieme alle autorità. Componente internazionale Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) hanno sottolineato i rischi legati alla "componente internazionale del Consiglio degli svizzeri all'estero e l'età media relativamente elevata dei delegati", riferisce l'Organizzazione degli svizzeri all’estero (OSE). Il Comitato e la direzione dell’OSE hanno pertanto deciso di non tenere la riunione del Consiglio degli svizzeri all'estero del 14 marzo a Berna. I delegati reagiscono con comprensione Secondo la direttrice dell’OSE Ariane Rustichelli, i delegati hanno preso atto di questa decisione esprimendo la loro “comprensione”. Solo tre delegati hanno giudicato "sproporzionato" l’annullamento della riunione. Il Comitato dell'OSE si riunirà il 12 e 13 marzo via Skype (per i delegati provenienti dall'estero).