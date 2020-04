Salomon ha ringraziato questi paesi per aver offerto alla Francia aiuto per curare i malati degli ospedali in prossimità della frontiera orientale, messi a dura prova dall'afflusso di pazienti negli ultimi giorni.

Diversi pazienti francesi della regione del Grand Est, uno dei principali focolai di Coronavirus in Francia, sono stati trasferiti in ospedali tedeschi e lussemburghesi (oltre che in Svizzera): lo ha annunciato il direttore generale della sanità Jerôme Salomon.

Anche altri cantoni hanno dato la loro disponibilità ad accogliere pazienti francesi provenienti dall'Alsazia. Fino a domenica sera erano 20 i malati di Covid-19 in cura nei cantoni di Ginevra, Vaud, Friburgo, Neuchâtel, Giura, nei due Basilea e in Argovia, ha fatto sapere con un tweet l'ambasciatore francese a Berna Frédéric Journes.

Sull'ultimo ricovero di due pazienti, il Dipartimento cantonale della sanità ha precisato che la cura delle persone affette da coronavirus domiciliate in Svizzera rimane assicurata. Nel canton Sciaffusa, situato a nord al confine con la Gernania, sono fino a lunedì mattina 41 i casi confermati. Non ci sono stati al momento decessi.

Due pazienti alsaziani affetti da Covid-19, provenienti da Colmar e Mulhouse, sono stati trasportati in elicottero all'ospedale cantonale di Sciaffusa: si trovano in terapia intensiva e sono intubati. Non sono i primi. La Svizzera ha già in cura una ventina di cittadini francesi.

