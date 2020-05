La presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga ha visitato oggi il Ticino e il suo governo. In una conferenza stampa ha chiesto di avere una visione ottimistica del futuro e di non pensare a una possibile seconda ondata della pandemia.

La presidente della Confederazione Simonetta Sommaruga ha visitato oggi il Ticino e il suo governo. In una conferenza stampa ha chiesto di avere una visione ottimistica del futuro e di non pensare a una possibile seconda ondata della pandemia.

Sommaruga è stata accolta nel cortile del "Palazzo delle Orsoline", sede del Governo cantonale ticinese, dove un trombettista ha suonato l'inno nazionale. Era una questione che le stava a cuore vedere come stava andando il Ticino dopo queste settimane di crisi, ha detto la presidente all'inizio della conferenza stampa.

Fra l'altro, Sommaruga ha visitato il nuovo centro pacchi della Posta a Cadenazzo. "Utilizzando la Posta come esempio, abbiamo visto in questa crisi quanto siano importanti tali infrastrutture", ha dichiarato. Il personale della Posta Svizzera è stato rappresentativo di tutti coloro che in queste settimane hanno svolto un lavoro eccezionale. "Questa crisi ci ha dimostrato che queste professioni "invisibili" mantengono in funzione il mondo".

Accennando al turismo, settore molto importante per il cantone meridionale ma anche per tutta la Svizzera, Simonetta Sommaruga ha annunciato che, tra l'altro, il Consiglio federale metterà a disposizione di Svizzera Turismo più denaro per la pubblicità. La presidente non è però stata in grado di dire se e quando le frontiere saranno riaperte, poiché ciò dipende anche dalla situazione sanitaria dei paesi vicini.

Ha poi definito "molto fruttuosi" i colloqui con il governo ticinese, che ha saputo affrontare tutti i problemi in modo molto trasparente. Da lunedì riprenderà "la vita normale", ma "tuttavia dobbiamo continuare a rispettare le misure di igiene e di distanza", ha avvertito Sommaruga.

Alla domanda di un giornalista sul perché non sia stato possibile prolungare la finestra di crisi, la presidente della Confederazione ha risposto che occorrono alcune condizioni per tale estensione. Inoltre, a un certo punto sarebbe comunque difficile se ogni cantone imponesse misure diverse: "le persone se non sapessero più quali regole si applicano dove".

Alla domanda di un altro membro dei media se, dal punto di vista economico, la Svizzera non avrebbe potuto permettersi di aspettare più a lungo per riaprire ristoranti e negozi, Sommaruga ha addotto la tradizionale "via di mezzo" svizzera: il governo si è pronunciato a favore di piccoli passi verso l'apertura. "È il modo svizzero di affrontare tali situazioni", ha riassunto la presidente. C'è anche un "margine di manovra federalista" nell'apertura delle scuole. A seconda della situazione di un cantone, sono possibili adattamenti.

Naturalmente si è preparati nel caso in cui la situazione dovesse peggiorare di nuovo, ha poi detto Sommaruga alla domanda sul "Piano B" del Consiglio federale in caso di una seconda ondata di epidemia. Le quattro settimane di tempo dopo la grande apertura dell'11 maggio fino a un ulteriore allentamento all'inizio di giugno danno al Consiglio federale il margine di manovra necessario per vedere se le infezioni sono aumentate di nuovo, ha spiegato. "Ma la situazione ora è diversa, perché possiamo aumentare immediatamente il numero di posti letto negli ospedali, se necessario".

"Ora - ha aggiunto - non dovremmo pensare a una seconda ondata della pandemia, ma alle misure che ci aiutano". Le ultime settimane hanno mostrato un "quadro positivo", perché le misure hanno avuto un evidente effetto. "Se tutti partecipano, possiamo convivere con il virus".

Riguardo ad un'apertura puntuale a dicembre della galleria di base del Ceneri, nonostante le interruzioni dei test, Sommaruga non ha potuto essere precisa in merito. Il Consiglio federale è attualmente in trattative con Alp Transit, responsabile del progetto. "La volontà c'è sicuramente", ha detto la presidente della Confederazione e ministra dei trasporti. "Siamo consapevoli dell'importanza di questa struttura per il Canton Ticino".

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Raggiungeteci su Instagram