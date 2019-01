Erano decenni che un tale freddo non veniva registrato negli Stati Uniti. In molte regioni è stato dichiarato lo stato di emergenza. Una situazione che potrebbe presto interessare anche New York. Il fronte gelido si sta infatti dirigendo verso est.

Le autorità hanno messo in guardia in particolar modo gli automobilisti, poiché parecchie strade e autostrade sono ricoperte da uno strato di ghiaccio. La morte di almeno dodici persone in Michigan, Iowa, Indiana Illinos, Winsconsin e Minnesota è da ricondurre al gelo, secondo autorità e media locali.

Le scuole sono chiuse da mercoledì in molte città del Midwest, tra cui Chicago, dove le temperature si aggirano attorno ai 30 gradi celsius sotto lo zero. In alcune zone sono scese oltre i meno 50.

Diritto d'autore

Tutti i diritti sono riservati. Il contenuto del sito web presso swissinfo.ch è protetto da diritto d’autore. Esso è destinato esclusivamente a uso privato. Qualunque utilizzo dei contenuti del sito web diverso da quello previsto in precedenza, in particolare la distribuzione, la modifica, la trasmissione, la conservazione e la copia richiede la previa autorizzazione scritta di swissinfo.ch. Per informazioni relative a tale utilizzo dei contenuti del sito web, si prega di contattarci all’indirizzo contact@swissinfo.ch.

Per quanto riguarda l'uso a fini privati, è consentito solo utilizzare un collegamento ipertestuale a un contenuto specifico e di aggiungerlo al proprio sito web o a un sito web di terzi. Il contenuto del sito web swissinfo.ch può essere incorporato solo in un ambiente privo di annunci pubblicitari e senza alcuna modifica. In particolare, è concessa una licenza di base non esclusiva e non trasferibile, limitata a un solo scaricamento e salvataggio dei dati scaricati su dispositivi privati e valida per tutto il software, le cartelle, i dati e il loro contenuto forniti per lo scaricamento dal sito swissinfo.ch. Tutti gli altri diritti restano di proprietà di swissinfo.ch. In particolare, è vietata la vendita o l'uso commerciale di questi dati.

Utilizzare l'articolo

Canada e Stati Uniti nella morsa del gelo 31 gennaio 2019 - 13:49 Un'ondata di gelo che ha invaso il Canada e buona parte degli Stati Uniti, dal Dakota all'Ohio, ha provocato la morte di almeno 12 persone, la cancellazione di un migliaio di voli e l'interruzione del servizio postale. Le scuole sono chiuse da mercoledì in molte città del Midwest, tra cui Chicago, dove le temperature si aggirano attorno ai 30 gradi celsius sotto lo zero. In alcune zone sono scese oltre i meno 50. Le autorità hanno messo in guardia in particolar modo gli automobilisti, poiché parecchie strade e autostrade sono ricoperte da uno strato di ghiaccio. La morte di almeno dodici persone in Michigan, Iowa, Indiana Illinos, Winsconsin e Minnesota è da ricondurre al gelo, secondo autorità e media locali. Erano decenni che un tale freddo non veniva registrato negli Stati Uniti. In molte regioni è stato dichiarato lo stato di emergenza. Una situazione che potrebbe presto interessare anche New York. Il fronte gelido si sta infatti dirigendo verso est.