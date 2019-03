"Il solo per ora che non sia in grado di adempiere al suo mandato in questo paese è Nicolas Maduro", aveva ribattutoLink esterno Henrique Capriles prima di aggiungere: "Se la dittatura si lamenta, significa che forse presto sarà il nostro turno di farci avanti".

Alcuni documenti consultati dal sito d'inchiesta Gotham City dimostrano che le campagne di Henrique Capriles erano in parte finanziate dal gruppo edile brasiliano Odebrecht e che il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha trasmesso di sua iniziativa informazioni su questa vicenda alle autorità venezuelane nel 2017. Il quotidiano O Estado de S.PauloLink esterno ha rivelato l'esistenza di questa "trasmissione spontanea" in un articolo apparso lo scorso 17 febbraio.

Il gruppo Odebrecht finanziava l'opposizione venezuelana attraverso conti ginevrini François Pilet, Gotham City* 20 marzo 2019 - 17:14 Le banche elvetiche non hanno custodito solo fondi del governo venezuelano. Anche le campagne dell'opposizione sono state finanziate attraverso conti in Svizzera. Il Ministero pubblico della Confederazione ha trasmesso informazioni al riguardo al Venezuela. È un nuovo esempio della famosa neutralità svizzera, adattata questa volta al segreto bancario: mentre il regime "rivoluzionario" di Hugo Chavez e del suo successore Nicolas Maduro trasferì miliardi di dollari alla HSBC a Ginevra, dal 2007 al 2015, il gruppo edile brasiliano Odebrecht finanziò le campagne del loro principale oppositore, Henrique Capriles, su conti tenuti nella stessa filiale. In totale, da sette banche svizzere sono transitate le tangenti versate dal gruppo brasiliano a imprenditori e uomini politici venezuelani allo scopo di ottenere appalti pubblici nel paese sudamericano. Tra di essi figurano Henrique Capriles Radonski, uno dei principali oppositori del regime chavista. Governatore dello Stato di Miranda e candidato del partito Primero Justicia, Henrique Capriles aveva raccolto il 44% dei voti alle elezioni presidenziali del 2012 vinte da Hugo Chavez. Alla morte di quest'ultimo, sei mesi più tardi, il giovane leader "progressista-umanista" aveva fallito per un soffio il successivo appuntamento elettorale che lo vedeva opposto a Nicolas Maduro, conquistando il 49% dei consensi. Transazioni sospette Alcuni documenti consultati dal sito d'inchiesta Gotham City dimostrano che le campagne di Henrique Capriles erano in parte finanziate dal gruppo edile brasiliano Odebrecht e che il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha trasmesso di sua iniziativa informazioni su questa vicenda alle autorità venezuelane nel 2017. Il quotidiano O Estado de S.Paulo ha rivelato l'esistenza di questa "trasmissione spontanea" in un articolo apparso lo scorso 17 febbraio. In totale, almeno dieci campagne dell'opposizione sono state finanziate da Odebrecht dal 2006 al 2013. Il MPC aveva scoperto le transazioni sospette su conti svizzeri mentre stava analizzando versamenti riconducibili a fondi neri del gruppo brasiliano nel quadro dell'operazione Lava Jato. Gli inquirenti federali hanno deciso di informare spontaneamente Caracas nel luglio 2017. La comunicazione era firmata dalla procuratrice federale Dounia Rezzonico, che allora si trovava della sede di Lugano. Quest'ultima è appena stata nominata alla testa della divisione "criminalità economica" in seguito alle dimissioni di Olivier Thormann. Secondo l'inchiesta della Procura federale più di 5,5 milioni di dollari sono stati trasferiti dalle società offshores collegate a Odebrecht, tra il 2011 e il 2013, nei conti svizzeri di tre personaggi vicini a Henrique Capriles, l'uomo d'affari Juan Carlos Briquet Marmol, il pilota di jet privati Romulo Lander Fonseca e la sua moglie Lara Torbar Ramirez. Nel 2014 la stampa venezuelana aveva rivelato che Juan Carlos Briquet Marmol aveva finanziato parecchi viaggi privati del candidato dell'opposizione ad Aruba con un aereo pilotato da Romulo Lander Fonseca. Henrique Capriles avrebbe da parte sua intascato 3 milioni di dollari di tangenti da Odebrecht per lavori effettuati a Miranda, Stato nel quale il gruppo brasiliano era molto attivo. Parecchi milioni di dollari Le banche svizzere citate sono le stesse che avevano in deposito i fondi del regime chavista. HSBC Private Bank (Suisse) SA, ad esempio, che deteneva le cospicue riserve del governo su un conto a nome di un uomo vicino a Hugo Chavez, come spieghiamo in questo articolo: Gli intermediari dell'oppositore Capriles, Juan Carlos Briquet Marmol, Lara Torbar Ramirez e il pilota Romulo Lander Fonseca disponevano in quell'istituto finanziario di numerosi conti intestati a Link Worldwide Corp e Blue Skies Investment Inc. E nella stessa banca Odebrecht ha versato 5 milioni di dollari tra il 2011 e il 2013 provenienti dai suoi principali fondi neri, Trident Intertrading Ltd e Klienfeld Services Ltd. Riguardo a Juan Carlos Briquet Marmol, egli disponeva di un conto presso Edmond de Rothschild (Suisse) SA. Odebrecht ci ha depositato più di 2,6 milioni di dollari nel 2012. Attraverso la loro società Blue Skies Investment Inc, Lara Torbar Ramirez e il suo marito pilota possedevano anche conti presso UBP SA e Banca J. Safra Sarasin. "Il solo per ora che non sia in grado di adempiere al suo mandato in questo paese è Nicolas Maduro" Henrique Capriles 15 anni di ineleggibilità Nell'aprile 2017, tre mesi prima della comunicazione del MPC che lo riguardava, il Tribunale supremo di giustizia del Venezuela ha dichiarato Henrique Capriles colpevole di "irregolarità amministrative" nel corso del suo incarico nello Stato di Miranda tra il 2011 e il 2013. L'oppositore è stato condannato a 15 anni di ineleggibilità. "Il solo per ora che non sia in grado di adempiere al suo mandato in questo paese è Nicolas Maduro", aveva ribattuto Henrique Capriles prima di aggiungere: "Se la dittatura si lamenta, significa che forse presto sarà il nostro turno di farci avanti". Lo scorso febbraio, Henrique Capriles ha concesso un'intervista al quotidiano francese Libération, che lo descrive come un "avvocato di centrosinistra, grande ammiratore del programma di sviluppo brasiliano promosso da Lula". Nell'intervista denuncia la "tragedia economica e sociale" che attraversa il suo paese, "approfondita da una crisi politica". * Fondato dai giornalisti d'inchiesta Marie Maurisse e François Pilet, Gotham City è una newsletter su tematiche giudiziarie specializzata nella criminalità economica. Ogni settimana riferisce ai suoi abbonati i casi di frode, corruzione e riciclaggio collegati con la piazza finanziaria svizzera, sulla base di documenti giudiziari pubblici. Ogni mese Gotham City seleziona uno dei suoi articoli, lo arricchisce e lo propone liberamente ai lettori di swissinfo.ch.