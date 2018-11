Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 novembre 2018 11.24 20 novembre 2018 - 11:24

Le autorità turche devono rilasciare l'oppositore Selahattin Demirtas, ex copresidente del partito pro curdo. Lo chiede la Corte europea dei diritti umani.

Secondo i giudici di Strasburgo, la sua continuata detenzione preventiva ha avuto come scopo quello di soffocare il pluralismo politico e limitare il dibattito, in particolare durante le ultime due critiche campagne elettorali, quella per il referendum sulla costituzione e le presidenziali.

