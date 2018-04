Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 aprile 2018 17.57 20 aprile 2018 - 17:57

Alcune centinaia di studenti delle scuole superiori hanno manifestato davanti alla Casa Bianca per protestare contro la violenza legata alle armi da fuoco e l'inazione della politica, in coincidenza con il 19/mo anniversario della strage di Columbine.

Il corteo ha marciato poi su Capitol Hill gridando ed esponendo slogan come "Basta silenzio", "Fine alla violenza delle armi da fuoco", "Quando è troppo è troppo", "I pensieri e le preghiere non fermano le pallottole". Diversi studenti indossavano indumenti arancioni, il colore scelto dai giovani come simbolo del cambiamento.

