Dall’introduzione dell’assicurazione malattia di base obbligatoria nel 1996, i premi sono notevolmente aumentati. Mentre i salari sono cresciuti in media del 25%, i premi dell’assicurazione sanitaria sono più che raddoppiati. E per il 2018 è previsto un ulteriore aumento del 4% in media. Illustrazione grafica di quella che sembra una vera e propria “giungla” tariffale.

Il prossimo anno, il premio standard dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie in Svizzera aumenterà del 4% per gli adulti e del 5% per i minorenni, si legge in un comunicatoLink esterno dell’Ufficio federale della sanità pubblica. Per gli adulti, l’incremento più marcato concernerà il canton Vaud (+6,4%), quello più lieve il canton Svitto (+1,6%).



Nel corso degli ultimi due decenni, i premi dell'assicurazione malattia sono cresciuti in modo considerevole, al punto di essere diventati un vero fardello per una parte della popolazione.



(1) evoluzione dei premi dell'assicurazione malattia in svizzera dal 1999 al 2015

Stesse prestazioni, ma premi diversi

Le prestazioni dell’assicurazione malattia di baseLink esterno sono identiche in tutta la Svizzera. I premi variano invece a seconda del cantone e della compagnia assicurativa, come illustra il grafico seguente.

Il grafico mostra soltanto una piccolissima parte dei diversi premi. Considerando tutti i tipi di franchigie, le classi di età, i luoghi di domicilio e i modelli assicurativi, le tariffe dell’assicurazione di base per il 2017 sono oltre 250'000, secondo l’Ufficio federale della sanità pubblicaLink esterno. Per il cittadino non è dunque evidente capire come funziona il sistema.

Poiché la copertura di base è la stessa per ogni assicuratore, gli svizzeri dovrebbero teoricamente scegliere la meno cara. Non è però così. La proporzione di assicurati che ogni anno cambiano di cassa malati è relativamente bassa (attorno al 10%).

La legislazione elvetica stipula che non si possono conseguire profitti nel settore dell’assicurazione malattia obbligatoria. Gli assicuratori non hanno interesse a proporre dei premi troppo bassi rispetto alla concorrenza. La cassa malati più a buon mercato, Assura, ha ad esempio registrato 300'000 nuovi clienti nel 2014 e 2015. Ha però chiuso l’esercizio 2015 con una perdita di 258 milioni di franchi ed è stata costretta ad aumentare fortemente i premi nel 2016.

I partiti di sinistra denunciano regolarmente la «pseudo concorrenza» sui premi assicurativi. A più riprese, il popolo svizzero è stato a chiamato ad esprimersi sulla proposta di affidare la gestione dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie a casse pubbliche oppure a una cassa unica. Tutte le iniziative in questo senso non hanno mai superato lo scoglio delle urne. L’ultima volta è successo nel 2014, quando il progetto per una cassa malati unica è stato respinto da quasi il 62% dei votanti.

Frenare l’aumento dei premi con la democrazia diretta

Quattro iniziative popolari sono in preparazione per frenare l'incessante incremento dei premi delle casse malattia.

Il primo testo chiede che venga autorizzata la realizzazione di istituzioni cantonali o regionali incaricate di fissare e incassare i premi. La seconda iniziativa chiede di vietare ai parlamentari federali di far parte dei consigli di amministrazione, della direzione o dell'organo di sorveglianza di un assicuratore che opera nel settore dell'assicurazione di base. Inoltre non dovrebbero poter ricevere remunerazioni, in qualsiasi forma, da parte delle casse.

Allo studio ci sono poi altre due proposte: un'iniziativa che chiede di limitare i premi al 10% del reddito disponibile dell'assicurato e un’altra che mira ad ancorare nella Costituzione federale il principio di freno dei costi sanitari.

Assicurazione sanitaria in Svizzera L’assicurazione malattia di base è obbligatoria per tutte le persone che risiedono in Svizzera. I premi assicurativi sono individuali e indipendenti dal reddito. Variano in funzione della cassa malati, dell’età e del luogo di domicilio. L’assicuratore deve accettare tutte le persone che vogliono stipulare una polizza presso di lui. Gli assicurati possono ottenere dei ribassi, ad esempio scegliendo una franchigia più elevata o una limitazione della scelta del medico. Le fasce con un reddito basso hanno diritto a una riduzione dei premi, sovvenzionate dallo Stato e fissate dai cantoni. Fine della finestrella



Traduzione dal francese di Luigi Jorio

