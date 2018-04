Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Il conto dei farmaci può essere salato quando non sono quelli giusti. Le morti e malattie provocate da cure e terapie sbagliate, non rispettate o che fanno ammalare ammonta a 528,4 miliardi di dollari l'anno,

Si tratta del 16% delle spese sanitarie complessive degli Stati Uniti nel 2016. A stimarlo sono i ricercatori dell'università della California di San Diego in uno studio pubblicato sulla rivista Annals of Pharmacotherapy.

"Quando ci si ammala, il medico prescrive un farmaco che dovrebbe farti stare meglio - sottolinea Jonathan Watanabe, coordinatore dello studio - ma molte volte accade che la terapia non sia quella più adatta, come farmaco o dose per la malattia, o che la persona non la prenda come indicato dal medico o che il farmaco causi un nuovo problema di salute". Gli effetti collaterali possono causare visite al pronto soccorso, ricoveri, cure a lungo termine, visite dal medico e altri farmaci. "In questo caso la terapia medica funziona come una nuova malattia", aggiunge l'esperto.

