Il fatturato del settore principale della costruzione è calato nel 2018 del 3,5% a 20,06 miliardi di franchi rispetto al 2017. Lo indica in una nota odierna la Società svizzera degli impresari costruttori (SSIC).

Tra gli elementi positivi, la SSIC segnala gli ordinativi e le riserve di lavoro in crescita nella seconda metà dell'anno scorso. Per quanto riguarda le vendite in generale, ad eccezione del settore delle costruzioni commerciali, i ricavi sono diminuiti in tutti i segmenti. La flessione del giro d'affari del quarto trimestre 2018, pari a un -5,8% rispetto all'anno precedente, è stato leggermente più marcato rispetto alla media annua, anche se ciò può essere attribuito in parte alle temperature più miti dello stesso periodo dell'anno precedente.

Circa l'edilizia residenziale, la SSIC constata una domanda in discesa per nuovi appartamenti. Il consolidamento dell'edilizia abitativa si riflette nelle statistiche con un calo del fatturato del 6,7% nell'anno in rassegna. In merito al mercato complessivo del settore principale della costruzione, le prospettive per i prossimi mesi sono positive. Gli ordinativi e le riserve di lavoro sono cresciute nella seconda metà dell'anno.

