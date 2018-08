Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 29 agosto 2018 12.10 29 agosto 2018 - 12:10

L'indice svizzero della costruzione calcolato da Credit Suisse (CS) e dalla Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC) è sceso nel terzo trimestre a 138 punti dai 142 del secondo trimestre. Si tratta del livello più basso da due anni.

Per quanto riguarda i fatturati destagionalizzati dell'edilizia è atteso un calo del 5,0%, mentre il genio civile dovrebbe mantenersi allo stesso livello, indica un comunicato odierno.

Si delinea così un temporaneo raffreddamento. Era previsto un certo consolidamento, ragion per cui gli esperti ritengono prematuro vedere in questo calo qualcosa di più di un transitorio sussulto del settore dell'edilizia principale. Lo si evince già anche solo dall'alto livello degli investimenti previsti in base alle domande di costruzione, praticamente invariato rispetto all'anno scorso.

Il clima economico generale continua a essere favorevole al settore edilizio. Nel 2018 il prodotto interno lordo svizzero è cresciuto del 2,2% e il rinnovato dinamismo congiunturale si ripercuote sempre più anche sull'occupazione. Un andamento di cui dovrebbe beneficiare in particolare l'edilizia commerciale. Inoltre il recente rafforzamento del franco svizzero restringe il margine di azione della politica monetaria e riduce la probabilità di imminenti aumenti dei tassi guida.

Così si può dire - stando a CS e SSIC - che all'edilizia viene concesso un po' di respiro, d'altra parte il settore continua a beneficiare di un'elevata domanda da parte degli investitori sul mercato immobiliare. Solo a medio termine la congiuntura edilizia percepirà che si tratta di una sovrapproduzione.

La flessione nell'edilizia è da attribuirsi sia all'edilizia commerciale (-6,9%) sia a quella residenziale (-5,1%), mentre le opere di edilizia pubblica riescono a mantenere il loro livello elevato (+0,5%). Gli eccessi di offerta sul mercato delle abitazioni in affitto, che riguardano un numero crescente di regioni, potrebbero spingere alcuni investitori a una certa moderazione. Tuttavia, nel complesso, le prospettive per l'edilizia residenziale permangono intatte.

Nel terzo trimestre i fatturati destagionalizzati delle opere di genio civile potrebbero muoversi lateralmente rispetto al trimestre precedente (+0,2%). Per i trimestri successivi è prevista una tendenza leggermente in calo, dettata dalla quantità piuttosto moderata di nuovi ordini nei trimestri precedenti. Più a lungo termine, anche le prospettive dell'edilizia del sottosuolo sono intatte. La forte crescita demografica negli ultimi anni ha determinato un elevato bisogno di investimenti, ad esempio nella rete stradale, concludono CS e SSIC.

