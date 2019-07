Il ramo della costruzione ha beneficiato di un'espansione anche nel 2018, con un ritmo che è tornato ad aumentare dopo alcuni anni di decelerazione.

Nominalmente la spesa del settore è aumentata del 2,1% rispetto all'anno prima (+1,6% in termini reali), informa oggi l'Ufficio federale di statistica (UST).

L'incremento era stato dello 0,8% nel 2017 e dello 0,5% nel 2016. L'anno scorso nell'edilizia la spesa è cresciuta del 4,7%, mentre nel genio civile è stata osservata una progressione dell'1,6%.

I lavori pubblici di manutenzione mostrano un +6,6%, mentre gli investimenti nelle costruzioni - che l'UST definisce come totale delle costruzioni meno lavori pubblici di manutenzione - mettono a referto un +1,7%.

La somma di investimenti nei progetti di nuove costruzioni è aumentata dello 0,8%, mentre quelli di trasformazioni sono saliti del 3,5%. I committenti pubblici - ovvero la Confederazione, i cantoni e i comuni - hanno investito di più sia per le trasformazioni (+1,4%) che per le nuove costruzioni (+3,6%). I privati hanno pure intensificato il loro impegno, rispettivamente del 4,8% e dello 0,1%.

Le prospettive per chi vive di mattoni e cemento sembrano comunque offuscarsi un po': a fine dicembre il portafoglio lavori per il 2019, costituito dai progetti di costruzione in fase di realizzazione (lavori pubblici di manutenzione inclusi) era dell'1,8% inferiore a dodici mesi prima.

L'UST pubblica solo percentuali: a causa di notifiche tardive e aggiornamenti la qualità dei dati iniziali non è infatti sufficiente per estrapolare valori assoluti, affermano i funzionari dell'ufficio federale.

