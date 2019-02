Il produttore di cereali per la colazione Cereal Partners Worldwide (CPW), una joint venture tra Nestlé e General Mills, intende portare il proprio centro di ricerca da Orbe negli Stati Uniti. Nella località vodese sono a rischio 74 impieghi.

CPW vuole trasferire le sue attività nel centro di ricerca e sviluppo di General Mills a Minneapolis, nel Minnesota, si legge in un comunicato diffuso oggi dalla società che produce tra l'altro i cereali Nesquik e Cheerios. Tale centro dispone di infrastrutture ben sviluppate e occupa oltre mille persone.

Con la delocalizzazione CPW potrà contare su una gamma più grande di tecnologie esistenti e approfittare di effetti di scala; ciò permetterà di garantire la competitività a lungo termine e di adattarsi più velocemente ai cambiamenti del mercato e alle esigenze dei consumatori, viene spiegato.

Il centro di Orbe sarà chiuso, ma deve ancora tenersi una procedura di consultazione dei dipendenti. Le persone che perderanno l'impiego saranno sostenuti da un piano sociale.

A suo dire CPW è leader globale del mercato dei cereali per la colazione e da 28 anni è insediato nel canton Vaud. A livello mondiale lavorano per la joint venture circa 4'000 dipendenti. CPW dispone di 17 stabilimenti di produzione e team di vendita in oltre 130 paesi.

