Questo contenuto è stato pubblicato il 21 agosto 2018 13.30 21 agosto 2018 - 13:30

KEYSTONE/CANTONAL POLICE OF GRISONS

Lo storico trimotore Ju-52 schiantatosi lo scorso 4 agosto sulle pendici del Piz Segnas, nella regione di Flims (GR), sembra essere caduto al suolo seguendo una traiettoria a spirale.

L'aereo stava volando lungo la vallata a nordest del Piz Segnas, indica un rapporto preliminare del Servizio di inchiesta svizzero sulla sicurezza (SISI), pubblicato oggi. Giunto alla sua estremità settentrionale, il velivolo è svoltato a sinistra, prima di cadere quasi verticalmente al suolo seguendo una traiettoria a spirale.

L'impatto è avvenuto in una conca a 500 metri a sudest del pizzo, in un'area riconosciuta come Patrimonio mondiale dell'Unesco. Tutti gli occupanti del velivolo, tre membri dell'equipaggio e 17 passeggeri, hanno perso la vita. L'apparecchio era uno Ju-52 del 1939 immatricolato HB-HOT, noto con il nome di "Tante Ju". L'aereo tornava da un viaggio a Locarno e doveva atterrare a Dübendorf (ZH).

Il SISI non fornisce ulteriori informazioni. La causa dell'incidente non è ancora chiara e le indagini potrebbero durare diverse settimane, se non mesi.

