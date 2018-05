Image gallery about a craftsman

Questo contenuto è stato pubblicato il 26 maggio 2018 11.00 26 maggio 2018 - 11:00

La fantasia di Roger Weber non conosce limiti. L'orafo ha trasformato il suo design originale in un un'arte raffinata, in cui si incrociano gioielli animalisti e macchine cinetiche, che portano nomi come 'Il granchio Klara'. Swissinfo.ch ha seguito l’artista durante una sua tipica giornata creativa.

Il suo amore per la natura e per la meccanica risale all'infanzia, quando ha iniziato ad abbozzare figure e a disegnare fumetti. Traendo ispirazione dal suo precoce interesse per tutto ciò che si muove sulla terra, l'artigiano svizzero ha perfezionato nel corso degli anni le sue capacità di creare figure che sono spesso in movimento.

Le idee per le sue figure in movimento, azionate da manovelle o motoriduttori, prendono forma nel suo studio nel villaggio di Niederlenz, nel nord della Svizzera. Lo spazio, molto compatto, dispone di tutti gli strumenti necessari all'artigiano per sviluppare i suoi concetti, che spesso impiegano molto tempo a diventare realtà. I suoi pezzi unici e le sue piccole serie sono esposti in musei e mostre, vetrine di negozi e teatri.

Quest'anno un lavoro di Roger Weber, chiamato Rotsch-o-matLink esterno, è stato nominato per il Premio Jumelles 2018,Link esterno volto a promuovere gli artigiani svizzeri che utilizzano tecniche artigianali e materiali classici per creare opere contemporanee.



Klara the Crab A dancing mechanical crab 'Krabbe Klara', video di Roger Weber

Neuer Inhalt Horizontal Line