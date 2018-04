Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

27 aprile 2018 - 17:32

Gli azionisti di Credit Suisse hanno approvato oggi, in occasione dell'assemblea generale, tutte le proposte formulate dal consiglio di amministrazione (cda) del numero due bancario elvetico.

A partire dai salari dei manager, che sono stati molto meno criticati rispetto allo scorso anno. All'Hallenstadion di Zurigo gli azionisti hanno approvato con l'80% dei voti il rapporto di remunerazione. Lo scorso anno i favorevoli si erano attestati al 58%.

Il presidente del cda, Urs Rohner, aveva dichiarato di non voler più un tale risultato. In seguito, la banca aveva cercato di migliorare il dialogo con i suoi azionisti. Il direttore generale Tidjane Thiam riceverà 9,7 milioni di franchi in busta paga, rispetto ai 10,24 milioni ottenuti l'anno precedente. La direzione si spartirà in totale 69,9 milioni di franchi, ovvero 3,2 milioni in meno rispetto allo scorso anno.

