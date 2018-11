Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

19 novembre 2018

La vicenda della vendita negli Stati Uniti di RMBS, titoli garantiti da prestiti ipotecari detti subprime, costerà a Credit Suisse molto meno di quanto si è supposto finora.

Stando a quanto indicato all'agenzia finanziaria Awp, l'istituto stima che la spesa totale sarà di 2,6 miliardi di dollari.

La cifra è assai inferiore ai 5,28 miliardi di cui si è sempre parlato sui media dopo l'accordo raggiunto da Credit Suisse e dal Dipartimento di giustizia americano (DoJ) poco prima del Natale 2016. Si arrivava a quell'importo sommando la multa di 2,48 miliardi di dollari ai risarcimenti ai clienti quantificati in 2,8 miliardi.

In realtà si prevede che il costo di questi ultimi ammonterà a soli 120 milioni di dollari. Questo perché gli indennizzi vengono calcolati in cosiddetti "crediti" che la banca deve ottenere: lo può fare per esempio adattando mutui di proprietari in difficoltà, sgravando persone colpite dalla crisi immobiliare o finanziando alloggi per persone a basso reddito. Tutto questo è previsto nell'accordo fra CS e DoJ. Non vi sarà quindi un flusso miliardario come la parola "risarcimento" avrebbe potuto suggerire.

