Credit Suisse si appresterebbe a imporre interessi negativi anche a chi detiene sostanziosi depositi in franchi e non più solo a chi ha conti in euro. Lo scrive Bloomberg, che si rifà a fonti anonime.

Stando all'agenzia l'istituto punterebbe a far pagare alla clientela più facoltosa un tasso (non si conosce la cifra) sui conti nella valuta elvetica, analogamente a quanto accade per quelli nella moneta dell'Eurozona: in questo caso il "balzello" è dello 0,4% per somme superiori al milione.

La seconda grande banca sembra quindi seguire le orme di UBS, che ha già annunciato che introdurrà tassi negativi per i depositi superiori a 2 milioni di franchi. Ai ricchi clienti di Credit Suisse la comunicazione arriverà in autunno, sempre secondo Bloomberg. Queste mosse vanno inserite nel quadro del perdurare degli interessi negativi: oggi la Banca nazionale svizzera (BNS) ha confermato il tasso guida al -0,75%.

