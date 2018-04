Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 25 aprile 2018 7.50 25 aprile 2018 - 07:50

Utile netto di 694 milioni di franchi nel primo trimestre del 2018 per Credit Suisse (foto d'archivio)

Credit Suisse ha realizzato un utile netto attribuibile agli azionisti di 694 milioni di franchi nel primo trimestre 2018, annuncia oggi il numero due bancario elvetico. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno si registra un aumento del 16%.

L'utile prime delle imposte per il trimestre in esame si è attestato a 1,05 miliardi di franchi, che corrisponde a una progressione del 57% su base annua, indica in una nota odierna Credit Suisse. Il risultato supera le attese degli analisti.

In aumento del 2% a 5,6 miliardi di franchi anche il risultato operativo. Sul fronte dei risparmi, l'istituto bancario registra un'ulteriore riduzione di costi pari a 0,2 miliardi nel periodo in esame.

"I risultati del primo trimestre ci hanno indirizzato sulla buona strada per il terzo e ultimo anno della nostra ristrutturazione", rileva il presidente della direzione Tidjane Thiam, citato nel comunicato. Mentre si attende che i fattori geopolitici possano segnare l'attività dei clienti, il CEO di Credit Suisse è fiducioso per quanto riguarda la gestione patrimoniale e l'investment banking "che hanno generato circa l'80% dei ricavi delle nostre attività principali al primo trimestre".

Neuer Inhalt Horizontal Line

subscription form Abbonatevi alla nostra newsletter gratuita per ricevere i nostri articoli.