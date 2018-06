Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 28 giugno 2018 14.42 28 giugno 2018 - 14:42

Il summit fra i presidenti statunitense Donald Trump e russo Vladimir Putin si terrà a Helsinki il prossimo 16 luglio. Lo fa sapere il Cremlino citato dall'agenzia di stampa Ria Novosti.

Il faccia a faccia tra i due leader avverrà dunque all'indomani della finale dei Mondiali in programma allo stadio Luzhniki di Mosca il 15 luglio.

Per quanto riguarda la città che ospiterà l'incontro, il Cremlino ha così confermato quanto aveva di fatto anticipato ieri sera il presidente americano. Ieri, dopo che Usa e Russia avevano annunciato di aver concordato luogo e data del summit, Trump ha lasciato intendere che l'incontro era in agenda a Helsinki dopo un vertice della Nato in programma a Bruxelles l'11 e il 12 luglio.

Neuer Inhalt Horizontal Line