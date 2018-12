Crescita economica: Seco rivede al ribasso previsioni

Gli esperti della Segreteria di Stato dell'economia (Seco) sono meno ottimisti quanto all'evoluzione della congiuntura in Svizzera. Immagine d'archivio.

Gli esperti della Segreteria di Stato dell'economia (Seco) sono meno ottimisti quanto all'evoluzione della congiuntura in Svizzera.

Le loro previsioni di crescita del prodotto interno lordo (PIL) sono infatti state significativamente riviste al ribasso, sia per il 2018, sia per il 2019.

Il PIL dovrebbe aumentare del 2,6% nel 2018, a fronte del 2,9% stimato nelle previsioni di settembre. Per il 2019, la Seco prevede un aumento dell'1,5%, mentre in precedenza calcolava una progressione del 2,0%.

La revisione al ribasso giunge dopo il forte rallentamento registrato nel terzo trimestre, con una contrazione dello 0,2%. Il commercio estero svizzero ha subito un forte calo a seguito del raffreddamento della crescita globale e dell'apprezzamento del franco svizzero. Anche la domanda interna non ha prodotto impulsi, spiega la Seco.

Nonostante l'"ottima performance" del mercato del lavoro, con un tasso di disoccupazione previsto per il 2019 al 2,4%, le prospettive per i consumi privati rimangono contrastanti. L'aumento dei prezzi dovrebbe essere dello 0,5% nel 2019, a fronte dello 0,8% stimato in precedenza.

L'economia, afferma la Seco, dovrebbe recuperare slancio nel 2020, con una crescita dell'1,7%. In particolare, si prevede una ripresa dei consumi delle famiglie, che beneficeranno di un aumento dei salari reali. Anche gli investimenti continueranno a salire "a ritmo sostenuto". Il tasso di disoccupazione dovrebbe progredire leggermente al 2,5% e l'inflazione allo 0,8%.

