La crescita economica svizzera più forte del previsto nel primo trimestre spinge UBS ad alzare le sue previsioni per l'intero 2019: gli esperti della banca si aspettano un'espansione del prodotto interno lordo (Pil) dell'1,3%, contro lo 0,9% stimato in precedenza.

Nei primi tre mesi il Pil è aumentato in modo nettamente più forte di quanto si aspettassero gli analisti, anche della stessa UBS, si legge in un commento pubblicato oggi dall'istituto. Nonostante la robusta crescita attestata proprio oggi dalla Segreteria di Stato dell'economia (Seco) le prospettive rimangono comunque solo moderate.

Le incertezze politiche, in particolare in relazione al braccio di ferro commerciale fra Stati Uniti e Cina, dovrebbero frenare la ripresa mondiale, ostacolando l'export elvetico. L'espansione economica svizzera dovrebbe quindi rimanere stabile, ma lievemente al di sotto dei valori di lungo periodo. Per il 2020 la previsione rimane immutata al +1,6%.

