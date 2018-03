Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 20 marzo 2018 13.06 20 marzo 2018 - 13:06

La guerra in Siria e le sue conseguenze drammatiche sulla popolazione civile non lasciano indifferente la Commissione di politica estera del Consiglio Nazionale (CPE-N).

Quest'ultima intende presentare in giugno una dichiarazione, che dovrà essere approvata dal Plenum, in cui condanna le violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario, e invita le parti in conflitto al cessate il fuoco immediato e ad avviare un processo di pace che includa tutte le parti in conflitto, compresi i curdi.

L'idea di una dichiarazione del genere si spiega con la preoccupazione di tutti i membri della commissione per la crudeltà del conflitto in Siria, e le numerose violazioni dei diritti umani e del diritto umanitario, ha dichiarato ai media la presidente della CPE-N Elisabeth Schneider-Schneiter (PPD/BL).

