Questo contenuto è stato pubblicato il 12 maggio 2018 17.27 12 maggio 2018 - 17:27

Un aereo della compagnia di bandiera croata Croatia Airlines partito da Zagabria e diretto a Vienna ha fatto oggi rapidamente ritorno poco dopo il decollo all'aeroporto di partenza a causa dell'incrinatura prodottasi a uno dei vetri della cabina di pilotaggio.

Come hanno riferito i media locali, l'atterraggio di emergenza è avvenuto in condizioni di sicurezza, e non vi e' stato alcun pericolo per i 66 passeggeri a bordo e i membri dell'equipaggio.

