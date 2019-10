Un ponte è crollato stamane nella baia di Nanfangao, nella costa est di Taiwan. Il ministro dell'Interno, Hsu Kuo-yung, ha detto all'emittente Formosa TV che secondo alcuni testimoni al momento del crollo circa cinque persone si trovavano sul ponte.

Dieci persone risultano ferite, sei delle quali in modo grave. Un'autocisterna carica di carburante che in quel momento attraversava il ponte è precipitata infatti in acqua incendiandosi e colpendo tre imbarcazioni.

Le immagini a circuito chiuso hanno ripreso il momento esatto in cui il Nanfangao Bridge - che dispone di un'unica arcata di 140 metri - è venuto giù.

