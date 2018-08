Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

A Genova si piangono i morti e si cercano ancora i dispersi ma intanto è tutta l'Europa a tremare per lo stato di salute dei suoi ponti.

Il crollo del "Morandi" ha riacceso i riflettori su studi che denunciano l'insicurezza o la vetustà di molti ponti e che sarebbero rimasti lettera morta senza la tragedia di martedì.

Dalla Francia alla Germania, passando per Spagna e Belgio, i media rilanciano denunce e studi di affidabilità, mentre sul web impazzano foto di ponti ritenuti - più o meno a ragione - a rischio.

A Parigi, proprio qualche settimana fa, il ministero dei Trasporti aveva chiesto a due società specializzate di preparare uno studio "sui 12'000 ponti della rete francese gestiti dallo stato". Risultato: 4'000 "hanno bisogno di riparazioni". Nella maggior parte dei casi si tratta di "piccoli interventi allo scopo di prevenire l'apparizione di problemi strutturali", ma "nel 7%" delle situazioni prese in esame "i danni sono più gravi, e arrivano fino all'eventualità di "presentare, in futuro, rischi di crollo", tanto da rendere necessaria la "chiusura preventiva dei ponti alla circolazione dei mezzi pesanti o di tutti i veicoli". In questa situazione più grave si troverebbero 840 ponti.

