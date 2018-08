Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

18 agosto 2018 15.00

"Oggi i familiari delle vittime ci hanno dato un grande insegnamento e chiedo scusa, anche se non è mia colpa oggi, a nome dello Stato per quello che può non aver fatto negli ultimi anni. Le scuse sono sempre una parola importante".

Lo ha detto il presidente della Camera italiana Roberto Fico raggiungendo la prefettura di Genova.

"I familiari delle vittime ci hanno chiesto giustizia e questa è una richiesta legittima e noi che siamo servitori dello Stato e quindi serviamo tutti i cittadini la vogliamo accogliere fino in fondo, perché è il nostro compito fare chiarezza e giustizia", ha aggiunto Fico.

"I parenti delle vittime sono persone di una dignità e di una forza d'animo incredibile. Ci hanno dato una grande lezione. Su quel ponte c'erano persone di nazionalità italiana, francese, albanese, c'erano colombiani. Con la caduta del ponte ci rendiamo conto sempre di più, e lo dobbiamo sempre ricordare, che non esistono le nazionalità, non esistono differenze. Siamo tutti uguali".

