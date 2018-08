Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Genova saluta le sue vittime: oggi si sono tenuti i funerali di 19 delle 43 vittime del Ponte Morandi, l'ennesima cerimonia solenne davanti una distesa di bare in un'Italia che sembra esser tenuta insieme dalle tragedie.

Lo sa prima di tutti il capo dello Stato Sergio Mattarella che infatti parla di "tragedia inaccettabile" e chiede da un lato il "rigoroso accertamento delle responsabilità", e dall'altro che lo Stato "garantisca sicurezza" ai suoi cittadini. Perché giustizia e sicurezza sono il collante senza il quale un paese perde il senso stesso di comunità.

Il presidente della Camera Roberto Fico, dopo aver abbassato la testa davanti ai familiari delle vittime, va dritto al punto. "Chiedo scusa a nome dello Stato, anche se non è mia oggi la colpa, per quello che può non aver fatto negli ultimi anni".

Il viadotto che viene giù "ha provocato uno squarcio nel cuore di Genova, una ferita profonda che nessuna doverosa giustizia può cancellare", dice nell'omelia il vescovo Angelo Bagnasco. "Genova - scandisce l'arcivescovo - non si arrende: l'anima del suo popolo continuerà a lottare. Come altre volte, sapremo trarre dal nostro cuore il meglio, sapremo spremere quanto di buono e generoso vive in noi".

Le 19 bare, ognuna con sopra un arrangiamento di fiori bianchi, sono sistemate davanti all'altare allestito alla Fiera di Genova, in modo da formare un lieve semicerchio con al centro un feretro bianco, quello di Samuele, 8 anni, che con il papà Roberto e la mamma Ersilia, stava andando in vacanza. Ci hanno messo sopra un cagnolino e un'ape di peluche, accanto ad un rosario.

La lettura dei nomi delle vittime dura un minuto e precede un altro simbolo di questa giornata che nessuno avrebbe voluto vivere. L'"Allah Akbar" scandito cinque volte dall'imam di Genova per salutare i fedeli musulmani morti su quel ponte e accolto dall'applauso convinto della gente che vuole sentirsi unita. "Nel nome del Dio unico, un ponte che crolla è qualcosa che non può esistere. Genova, che in arabo significa 'la bella', saprà rialzarsi. Le comunità islamiche pregano perché la pace sia con tutti voi. Che il Signore protegga l'Italia e gli italiani".

Prima che tutto si concluda dal porto si alza la voce delle sirene. Un suono sordo e prolungato, l'ennesimo simbolo, che questa città conosce bene e che si usa per dire addio ma anche benvenuto.

